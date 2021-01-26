Новый Renault 5 Alpine станет электрическим супермини

26.01.2021, 10:43, Новости дня

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Французский автогигант Renault намерен расширить линейку электрокаров.

В частности, в дальнейшем состоится выход новой компактной модели, которая обладает нулевым показателем выбросов вредных веществ. Кроме того, на минувшей неделе показали новый концепт Prototype 5. Вместе с тем новинка обладает привлекательной внешностью. Предложенные снимки показывают затемненную крышу, а также модернизированные боковые зеркала.

На данный момент производитель не раскрывает технических параметров, однако указано, что автомобиль получит продвинутое оснащение салона для максимального комфорта для водителя и пассажиров. Пока сроки появления компактного электрокара от компании Renault остаются неизвестными.