 

Audi вывела на испытания лимузин Horch

26.01.2021, 10:43, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант Audi приступил к тестовым испытаниям обновленного лимузина Audi Horch.

Предложенный экземпляр имеет привлекательные технические параметры. Автомобиль получит мощный двигатель W12. Кроме того, лимузин построен на базе представительской модели Audi А8. Отличить новинку можно по удлиненной колесной базе, за счет которой задние пассажиры получат большее пространство в салоне. Кроме того, под капотом установлен 6-литровый бензиновый двигатель с 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет систему полного привода. Приобрести Audi Horch станет возможным к началу следующего года.



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