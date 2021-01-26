Ученые рассказали о катастрофе вследствие ядерной войны

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26.01.2021, 10:34, Разное
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Американские исследователи рассказали о последствиях глобальной ядерной войны. Они считают, что больше всего от нее пострадает климат, вследствие чего исчезнет множество пищевых цепочек.
Так, сотрудники американского Ратгерского университета разработали шесть сценариев, по которым могли бы происходить бои с применением ядерного оружия. Кроме того, были разобраны варианты, когда война происходила между Россией и США, а также Индией и Пакистаном. В любом случае применение ядерного оружия вызывало мощные пожары и выбросы нескольких миллионов тонн сажи в атмосферу, из-за чего солнечный свет не мог достигнуть поверхности Земли.

От исчезновения осадков страдали территории между Индийским и Тихим океанами. Засуха была вызвана своеобразным ядерным Ниньо, а ожидаемая продолжительность отсутствия осадков согласно расчетам может составить не менее семи лет. За это время должно произойти заметное понижение температуры и подъем холодных вод на протяжении всей длины экватора в Тихом океане. В совокупности это должно привести к вымиранию многих обитателей океанических вод, составляющих пищевые цепочки.

Источник: 21mm.ru



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