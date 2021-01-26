Мама Легкоступовой не может прийти в себя после обвинений в надругательстве над прахом

26.01.2021, 10:34, Разное

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Маму покойной певицы Валентины Легкоступовой поразил удар после появления в СМИ новостей о том, что она надругалась над телом собственной дочери. Дочь артистки отметила, что ее бабушка все еще не может прийти в себя.

Перед смертью Валентина Легкоступова составила завещание, в котором она просила кремировать ее, а прах поделить на две части. Одну из них требовалось развеять над морем в Крыму, а другая оказалась захороненной. Однако в СМИ сочли, что тем самым над телом покойной надругались, а семье исполнительницы даже начали угрожать тюремным сроком.

Дочь певицы Анэтта Бриль призналась, что новости о надругательстве над телом ее бабушка восприняла очень близко к сердцу. Ее поразил удар, от которого она еще не пришла в себя. Учитывая, что они исполняли последнюю волю умершей Легкоступовой, ее дочь не понимает, насколько надо быть бесчеловечным, чтобы говорить о надругательстве над телом.

Кроме того, Анэтта Бриль полагает, что такие новости появляются не просто так, а с целью отвлечь внимание от настоящего преступления. Она надеется, что расследование все же будет произведено и тогда имя виновника смерти ее мамы будет всем известно. На сегодняшний день причины смерти Легкоступовой остаются неясными, ее родственники считают, что муж певицы Юрий Фирсов имеет к этому прямое отношение.

Источник: www.pravda.ru