Что сегодня известно о постковидном синдроме после госпитализации

26.01.2021, 10:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



2

минуты

Что такое постковидный синдром

Долгий ковид или постковидный синдром – не одно конкретное последствие инфекции. Согласно определению британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE), это «признаки и симптомы, развивающиеся во время или после COVID-19, которые длятся дольше 12 недель и не могут быть объяснены другими причинами». Если симптомы длятся 4-12 недель, институт квалифицирует это как «продолжающийся симптоматический COVID-19».

То, что последствия перенесенного COVID-19 могут давать о себе знать в течение долгого времени, уже хорошо известно. В новом исследовании ученые ставили цель выяснить, какие именно органы и как часто поражаются у пациентов, которые проходили лечение этой инфекции в больнице.

Новые данные о постковидном синдроме

В новом исследовании ученые проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы по поводу COVID-19 в Великобритании, в течение в среднем 140 дней.

За время наблюдения 29,4% пациента были госпитализированы снова, а 12,3% – умерли. Ученые подсчитали, что риск повторной госпитализации и смерти в течение года после COVID-19 в 2,5 и 7,7 раз выше, чем в контрольной группе, соответственно. В контрольной группе были пациенты, которые были госпитализированы по другим поводам.

Чаще всего у пациентов встречались болезни дыхательной системы – у 29,6% человек, у 12,7% они были диагностированы впервые. Согласно подсчетам, на 1000 человек, выписанных из больницы после COVID-19, в течение года:

сахарный диабет развивается у 29;

тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, инсульт, тяжелая сердечная недостаточность и другие) наблюдаются у 66;

хроническая болезнь почек зарегистрирована у 15;

хроническая болезнь печени развивается у 4.

Эти осложнения в группе переболевших COVID-19 появлялись в 1,5-3 раза чаще, чем в контрольной. Постковидный синдром чаще встречался у людей старше 70 лет.

Ученые подчеркивают, что после выписки у пациентов могут быть поражения разных органов. Поэтому диагностикой и лечением постковидного симптома придется заниматься врачам разных специальностей. Они указывают, что необходимо установить факторы риска постковидного синдрома, чтобы лечение было более целенаправленным.

Что было известно о постковидном синдроме раньше

Ранее ученые высказывали предположения, которые объясняют возможные механизмы долгого ковида: со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почек и печени, обмена веществ. Однако авторы обзора, опубликованного в декабре 2020 года, указывают, что знания об этом состоянии ограничены и преимущественно основаны на доказательствах низкого качества.

Одно из предыдущих исследований показало, что из 1775 человек, госпитализированных с COVID-19% были госпитализированы повторно, а 9% умерли в течение 60 дней. Эти данные соответствуют и результатам нового исследования, если сократить период наблюдения до соответствующей продолжительности. Но старое исследование не представляло данных по поражениям различных органов.

Другие научные работы – обычно меньшего размера – давали результаты, отличающиеся от новых данных. В исследовании с участием 213 человек, выписанных их больницы после лечения COVID-19, в течение 80 дней в больницу вернулись 10% пациентов, умерли 2%. Эти результаты – гораздо меньшие, чем в новом крупном исследовании – могли быть обусловлены небольшим количеством участников.

Наблюдение в течение 140 дней за 201 пациентом из группы низкого риска, обнаружило поражения легких у 33% участников, сердца – у 32%, почек – у 12%, печени – у 10%. Это существенно больше, чем в новом исследовании. Однако изменения со стороны этих органов были сравнительно легкими, поэтому могли протекать бессимптомно.

Еще несколько исследований дают информацию о том, какие физиологические изменения в органах могут быть причиной постковидного синдрома. Одно из них показало, что у пациентов после COVID-19 чаще, чем после гриппа, развиваются острое поражение почек, миокардит, аритмия, инсульт, появляется потребность в введении инсулина. После трехнедельного наблюдения у пациентов их Уханя были обнаружены повреждения легких, несколько исследований демонстрировали патологии со стороны сердца.