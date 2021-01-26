Рогозин: Россия создаст свою окололунную станцию с посольством и храмом

26.01.2021, 10:31, Разное

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Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин заявил, что Россия никогда не интересовалась американским проектом по созданию окололунной станции, но займётся аналогичной собственной разработкой.

По словам топ-менеджера, у “страны гамбургеров и колы” нет достаточных квалификаций по космосу и поэтому это не американцы выгнали российскую сторону из проекта, а она сама решила не тратить время.

– Проекты подобных станций подавались и рассматривались неоднократно, но сейчас мы решили активизировать работу в этом направлении. Самая интересная тема – перечень, порядок ввода в эксплуатацию и назначение модулей. Например, в космосе до сих пор нет ни одного православного храма или реликвий, святынь, – пояснил Рогозин на пресс-конференции. – Мы отправляли икону на Марс в прошлом году, но были ошибки в расчётах, она не туда полетела в итоге. Но теперь к вопросу возвращаемся более глобально, полноценный околунный храм уже по амбициям соответствует, так сказать.

Руководитель госкорпорации добавил, что в состав станции также может войти не имеющее аналогов посольство России в космосе. Рогозин призвал не шутить про внеземные цивилизации, а отнестись к теме серьёзно – по его словам, присутствие человека за пределами Земли с годами будет только расти и консульское присутствие на Луне станет востребованным. Кроме того, посольство – “это всегда ещё и агентурная база, важный элемент в вопросах госбезопасности”, добавил он.

Российская станция должна будет заработать уже к 2024 году – раньше, чем аналогичный американский проект. Финансировать её строительство планируется за счёт Резервного фонда.

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