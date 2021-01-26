Российская лыжная команда на Чемпионате мира получила название

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26.01.2021, 10:23, Новости дня
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Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием Russian Ski Federation, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее рассматривались варианты National athletes of Russia и Neutral athletes of Russia. Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения будет гимн международной федерации будет исполняться во время церемоний награждения в случае побед, передает ТАСС.

В FIS не исключают, что в итоговой версии названия российской команды слово «federation» будет заменено на «association» (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Пока такой вариант представляется невозможным, поскольку аббревиатура RSA совпадает с сокращенным названием команды Южной Африки.

Ранее президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна РФ на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.



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