Патрушев рассказал о последствиях языковой дискриминации на Украине

26.01.2021, 10:23, Новости дня

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Языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» Патрушев подчеркнул, что руководство Украины «даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений». «Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», – сказал секретарь российского Совбеза.

Патрушев считает происходящее на Украине продолжением «русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США». «Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа РФ и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства», – сказал секретарь Совбеза.

Он добавил, что в угоду Вашингтону Киев «сознательно игнорирует даже свою Конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков». «Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам», – заключил Патрушев.

Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство.