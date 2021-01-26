 

В Татьянин день стартовала премия “Студент года”

26.01.2021, 10:20, Разное
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Смена началась с чествования победителей прошлого сезона. Лауреатов и все студенчество поздравил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что улучшение эпидемиологической обстановки позволяет возвращаться в очному формату обучения. “Я надеюсь, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками”, – сказал глава ведомства.

В этом году национальная премия “Студент года” пройдет в восьмой раз, напомнил генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров. Лауреаты будут работать над стратегией развития конкурса и формированием личной траектории развития.

“Они будут разрабатывать концепцию “амбассадора” премии “Студент года”. Я уверен, что самые талантливые, активные, способные ребята со всей страны сделают премию еще лучше и успешнее”, – сказал Комиссаров.

В прошлом году в региональных этапах премии участвовали более 15 тысяч человек. Финалистами стали 600 студентов вузов и 400 учащихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Лауреатами стали 73 студента.

В 2021 году смена пройдет в онлайн и офлайн форматах с 25 по 27 января. В очных занятиях в Подмосковье будут участвовать 50 молодых людей.

На базе премии появится федеральная программа поддержки инициативной и талантливой молодежи, сообщил глава “Российского союза молодежи” Павел Красноруцкий. “В состав федеральной программы войдут блоки: “Образовательная смена премии”, “Российские интеллектуальные ресурсы” и “Ученик года”, – уточнил он.

Мастерская управления “Сенеж” принимает победителей премии “Студент года” второй раз. Программа 2021 года направлена на формирование у учащихся необходимых современному человеку компетенций.

“В рамках образовательной смены студенты смогут прокачать профессиональные и личностные навыки, научатся работать с командой и даже спроектируют образ “вечеринки” для студенческого сообщества в условиях удаленки”, – рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления “Сенеж” Мария Афонина.



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