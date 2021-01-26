 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла записали необычные ролики по особенному случаю

26.01.2021, 10:02, Разное
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Вчера в Шотландии отмечали национальный праздник – Ночь Бернса, установленный в честь дня рождения легендарного барда Роберта Бернса. Этим поводом решили воспользоваться представители британской королевской семьи, выпустившие специальные видеоролики. Так, принц Уильям и Кейт Миддлтон записали поздравление медицинскому персоналу больницы NHS Tayside, поблагодарив их за отважную работу и пожелав им счастливого праздничного вечера.

Привет всем в NHS Tayside, – начал Уильям. – Мы знаем, что Ночь Бернса – особенный вечер для каждого шотландца. Это время для того, чтобы собраться вместе за накрытым столом и отпраздновать жизнь и заслуги Роберта Бернса. 

К сожалению, в этом году все немного по-другому, – продолжила Кейт. – И для многих из вас, работающих на передовой, этот вечер пройдет не так, как обычно, поскольку вы продолжаете неустанно работать в условиях пандемии, чтобы защитить наиболее уязвимых людей в нашем обществе.

Но чтобы все-таки не оставить врачей и медсестер без праздника, Уильям и Кейт отправили им национальное праздничное блюдо – Хаггис, приготовленное из бараньих потрохов (сердца, печени и лёгких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в бараньем желудке. Во времена Роберта Бернса хаггис считался едой бедняков, так как его готовили из предназначенных на выброс овечьих потрохов. И поэт посвятил этому блюду оду.

Закончили свою речь Уильям и Кейт фразой – Slàinte Mhath – что в переводе с шотландского языка означает “Хорошего здоровья”.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Поздравлениями в честь Ночи Бернса поделились и принц Чарльз с герцогиней Камиллой. Каждый из них прочитал на камеру любимое стихотворение поэта. Так, Чарльз выбрал одну из самых известных его поэм – Auld Lang Syne (“Старая дружба”), а Камилла предпочла – My Heart’s in the Highlands (“В горах мое сердце”).

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

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