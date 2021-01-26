 

Администрация Байдена будет искать новую кандидатуру на должность посла США в Украине – Кулеба

26.01.2021, 9:56, Новости дня
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Администрация новоизбранного президента США будет искать нового кандидата на должность посла США в Украине. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью каналу “Украина 24”, которое вышло в эфир 24 января. 

“Был генерал [Кит] Дейтон, уже почти завершилась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность. Сейчас много сплетен, слухов, но реальный выбор еще не сделан. Я хочу, чтобы мы все понимали: Байден не просыпается и не ложится с мыслью о том, что еще сделать для Украины и какого посла туда назначить”, – сказал Кулеба. 

Российский политолог Андрей Пионтковский говорил о вероятности назначения послом США в Украине бывшего спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера. “Очень хорошие слухи в Вашингтоне сейчас. Не знаю, насколько это достоверно, но такая информация обсуждается”, – отмечал он. 

Предшественник Байдена Дональд Трамп в мае 2020 года предложил на пост посла США в Украине кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке, военного советника США по вопросам Украины в оборонной сфере Дейтона. 

С 2010 года Дейтон возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, до этого 40 лет служил в сухопутных силах США.

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины президент Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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