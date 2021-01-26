 

“Трудности неизбежны”. Жена Бабкина впервые прокомментировала его проблемы со зрением

26.01.2021, 9:56, Новости дня
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Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана на своей странице в Instagram впервые прокомментировала заболевание мужа.

“Трудности неизбежны. Трудности приносят очень много полезного опыта. Только на это надо смотреть не с позиции “все кончено”, а с позиции “спасибо, Вселенная, что учишь меня быть мудрее”. Если есть сложные, конфликтные ситуации, на первый взгляд, неприятные, и это случается с вами, значит, вам нужен такой опыт! Значит, это проверка в чем-то для вас. Это те трудности, которые помогут вам открыть в себе что-то очень сильное. Это ваше развитие. Жизнь классная и гармоничная не тогда, когда нет трудностей и конфликтов, а когда вы умеете их преодолевать, развиваясь дальше! И вот сейчас мы с Сергеем получаем именно такой опыт. И он будет бесценным! Огромная благодарность всем, кто пишет, кто предлагает разнообразную помощь, кто шлет лучи добра и поддержки”, – написала она.

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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

У Бабкина диагностировали воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки и прохождение жидкости, а также потерю 70% центрального зрения.

Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он основатель группы 5’Nizza, но сейчас преимущественно выступает сольно. Был тренером вокального шоу “Голос країни” на канале “1+1. За годы сольной карьеры певец выпустил 11 альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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