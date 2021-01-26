«Целоваться некогда» – Франция так и не дождалась карантинного беби-бума

26.01.2021, 9:50, Новости дня

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Шутники, которые прочили Франции после введения первого локдауна в марте 2020-го появление целого «ковид-поколения», всё-таки оказались неправы — по итогам этого непростого года в стране зарегистрировали не рост, а падение рождаемости, и притом рекордное, передаёт France 24. Как пишет сайт канала, одним из факторов демографического спада стала обстановка неопределённости, в которой многим будущим родителям пришлось отложить планы завести ребёнка — и из-за проблем с работой, и из-за навалившихся домашних дел.



Reuters

После того как правительство Франции в марте 2020 года объявило о введении первого локдауна, французский сегмент интернета заполонили шуточные прогнозы о грядущем повышении рождаемости: многочисленные комментаторы предрекали, что в стране вот-вот появится «ковид-поколение», ведь оказавшись взаперти на целых два месяца с середины марта, а затем — ещё на четыре недели в октябре, многие пары наверняка воспользуются ситуацией, чтобы зачать ребёнка, пишет сайт France 24. Как отмечается в материале канала, такие гипотезы, казалось бы, подтверждала и кое-какая статистика: через месяц после введения первого локдауна объём продаж тестов на беременность во Франции показал 37%-ный рост, тогда как продажи контрацептивов в этот же период, напротив, сократились на 26%.

Однако девять месяцев спустя стало очевидно — «карантинного беби-бума» в стране так и не случилось, констатирует обозреватель France 24. По информации телеканала, вместо демографического роста во Франции зафиксировали спад: как свидетельствуют данные, собранные Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee), по итогам 2020 года рождаемость сократилась на 2%. За весь год в стране родились всего 740 тыс. детей, что стало самым низким годичным показателем с 1945 года.

Отчасти такой демографический спад связан с характерным для нынешней эпохи общим трендом к снижению рождаемости — во Франции уже давно появляется с каждым годом всё меньше детей, поскольку француженки рожают всё позже, что отрицательным образом влияет на их фертильность, пишет автор статьи. Между тем, резкое падение рождаемости именно в 2020-м явно должно быть обусловлено какими-то дополнительными факторами, предполагает журналист.

Эксперты, с которыми удалось пообщаться корреспондентам France 24, выдвигают целый ряд возможных причин спада рождаемости в 2020 году — но все они подчёркивают, что этот спад был вполне ожидаемым. Так, специализирующаяся на вопросах позднего материнства исследовательница Венского университета Эва Божуан отмечает, что экономические и эпидемиологические кризисы — такие, например, как Великая депрессия 30-х годов прошлого века или пандемия гриппа 70-х — всегда приводят к временному снижению рождаемости. «То, как людям пришлось реально переживать локдаун и пандемию в целом, сильно разошлось с тем, как они это себе, скорее всего, представляли, — пояснила Божуан в интервью France 24. — Этот период оказался гораздо более тяжёлым в плане стресса и обернулся для людей серьёзными переменами в плане работы и занятости. Такая обстановка неопределённости, вероятно, заставила пары отложить планы завести ребёнка».

Такие предположения подтверждает и опубликованное недавно журналом Demographic Research исследование о влиянии пандемии коронавируса на планы семей в Италии, Германии, Франции, Испании и Великобритании обзавестись потомством, пишет обозреватель France 24. Среди опрошенных в рамках исследования граждан упомянутых стран большинство сообщили, что из-за пандемии решили отказаться от планирования беременности. В частности, во Франции 50,7% респондентов заявили, что отложили зачатие ребёнка на более поздний срок, тогда как ещё 17,3% признались, что решили от подобных планов полностью отказаться.

Помимо экономических опасений и общей «неопределённости», связанных непосредственно с пандемией, в спаде рождаемости могли сыграть роль и сами по себе карантинные ограничения, говорится в материале France 24. «Неженатым и незамужним людям, которые были вынуждены оставаться дома, разумеется, стало сложнее встретить партнёра», — пояснила в интервью каналу Эва Божуан. Но повлиял локдаун и на пары: стресс от карантина вполне мог не самым лучшим образом отразиться на фертильности и либидо партнёров, рассуждает автор статьи.

Локдаун также привёл к увеличению нагрузки на работе и к масштабной реорганизации труда, что, скорее всего, потребовало от любящих пар немало энергии, пишет журналист. «В конце концов, пары, которых заперли дома вместе с уже имеющимися детьми, вероятно, оказались так загружены разными делами, что у них и поцеловаться-то времени не было», — иронизировала в беседе c France 24 Эва Божуан. Вместе с тем, по мнению исследовательницы, у локдауна был и несколько более серьёзный аспект — как отмечает Божуан, людям, которые проходили подготовительные процедуры в рамках программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), тоже пришлось отложить свои планы, поскольку во время первого локдауна во Франции закрылись в том числе и центры планирования семьи.

Тем не менее серьёзные кризисы, которые приводят к снижению рождаемости, как правило, имеют лишь временный эффект, за которым — когда быт возвращается к норме и людям удаётся найти работу — зачастую следует «серьёзный скачок рождаемости», подчёркивает Эва Божуан. Таким образом, не исключено, что Франция сможет в ближайшие три года всё-таки «наверстать упущенное» в демографическом плане и получить свой беби-бум, приводит France 24 слова эксперта.