По решению суда недвижимость Баталова арестовали в рамках дела Дрожжиной

26.01.2021, 9:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Хамовнический суд постановил взять под арест квартиры и кабинет покойного актера Алексея Баталова, фигурирующие в деле об афере. А вот подозреваемым в мошенничестве Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину продлевать ограничения пока не стали.

В прошлом году разгорелся скандал по поводу незаконного присвоения наследства Баталова. Его вдова и дочь из-за действий Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина остались без двух квартир, доли в третьей недвижимости, мастерской актера и 8 млн рублей. После этого было возбуждено уголовное дело.

В суде подзащитных представляет Анатолий Кучерена. Он отметил, что его наниматели готовы вернуть имущество родственникам Баталова, но те сами почему-то отказываются принимать наследство обратно. Кроме того, недвижимость актера не принадлежала обвиняемым, а находилась у них на ответственном хранении.

На сегодняшний день суд арестовал элитную квартиру, расположенную в Доме на набережной, а также помещение, не предназначенное для жилья, на улице Серафимовича. Ранее друг семьи Баталова Юрий Шерлинг описал способ, с помощью которого Дрожжина и Цивин обкрадывали пожилых артистов.

Источник: nevnov.ru