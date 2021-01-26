 

По решению суда недвижимость Баталова арестовали в рамках дела Дрожжиной

26.01.2021, 9:44, Разное
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Хамовнический суд постановил взять под арест квартиры и кабинет покойного актера Алексея Баталова, фигурирующие в деле об афере. А вот подозреваемым в мошенничестве Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину продлевать ограничения пока не стали.
В прошлом году разгорелся скандал по поводу незаконного присвоения наследства Баталова. Его вдова и дочь из-за действий Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина остались без двух квартир, доли в третьей недвижимости, мастерской актера и 8 млн рублей. После этого было возбуждено уголовное дело.

В суде подзащитных представляет Анатолий Кучерена. Он отметил, что его наниматели готовы вернуть имущество родственникам Баталова, но те сами почему-то отказываются принимать наследство обратно. Кроме того, недвижимость актера не принадлежала обвиняемым, а находилась у них на ответственном хранении.

На сегодняшний день суд арестовал элитную квартиру, расположенную в Доме на набережной, а также помещение, не предназначенное для жилья, на улице Серафимовича. Ранее друг семьи Баталова Юрий Шерлинг описал способ, с помощью которого Дрожжина и Цивин обкрадывали пожилых артистов.

Источник: nevnov.ru



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