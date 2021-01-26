 

Финансист Богданов предупредил о росте спроса на локальные валюты

26.01.2021, 9:44, Разное
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Финансист Андрей Богданов считает, что в скором времени будет увеличиваться спрос на локальные волюты. Пока США не интересует вопрос укрепления доллара. На фоне этого может появиться интерес к инвестиционным портфелям на рынках, которые только находятся на стадии развития.
По словам Богданова, дешевая ликвидность представляет собой так называемый «зеленый свет» для развивающихся рынков. Ожидается, что именно там увеличатся инвестиционные доходы, а в результате этого повысится спрос на местные валюты.

В числе таковых валют присутствует и российский рубль. Курс должен укрепиться по отношению к доллару из-за увеличения спроса на активы РФ. При этом последний показатель останется устойчивым, пишет портал «Политэксперт».



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