СК возбудил дело из-за подпольной игорной деятельности

26.01.2021, 9:34, Новости дня

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Следственный комитет возбудил в Мордовии уголовное дело в отношении 11 участников преступного сообщества, которые организовали незаконную игорную деятельность в нескольких регионах страны, сообщили в пресс-службе СК.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 11 фигурантов, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»)», – передает ТАСС сообщение СК.

По данным следствия, с марта 2019 года по август 2020 года подозреваемые организовали и проводили на территории Москвы, Мордовии и Пензенской области незаконные азартные игры с использованием интернета. Они использовали не менее четырех нежилых помещений в Саранске и одно в Пензе.

В СК отметили, что созданное преступное сообщество отличалось высокой степенью организованности, наличием в его составе руководителей, заранее разработанным планом преступной деятельности, четким распределением функций между участниками сообщества, которые использовали меры конспирации, а нелегальную деятельность завуалировали под законную.

В декабре 2020 года следователи СК совместно с сотрудниками МВД России, ГУ МВД РФ по Москве и МВД Республики Мордовия провели обыски в Москве и Подмосковье в местах проживания трех фигурантов, а также в офисных нежилых помещениях. В СК отметили, что ранее в отношении нескольких фигурантов были возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Напомним, в 2018 году в Москве ликвидировали крупнейшую сеть подпольных казино.