Россия повысила пошлину на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя

26.01.2021, 9:34, Новости дня

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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также о введении с 15 марта пошлин на кукурузу и ячмень.

«Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, с 15 февраля по 28 февраля 1 тыс. кг пшеницы будет облагаться пошлиной в 25 евро, пошлины на ячмень и кукурузу с 15 февраля по 14 марта не будет. В то же время с 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня – на ячмень и кукурузу: по 10 и 25 евро соответственно. При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1 тыс. кг.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из РФ за пределы Таможенного союза. Правительство предполагает, что такие меры будут способствовать снижению объемов экспорта и позволят переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

В январе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделит еще более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб.