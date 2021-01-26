Названы самые частые ошибки держателей банковских карт

26.01.2021, 9:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С кредитными и дебетовыми картами обычно совершают разные ошибки, в первую очередь, они связаны с безопасностью данных карты и безопасностью переводов или платежей, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Ключевые ошибки– это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Ошибки, связанные с незнанием условий использования карты, льготного периода и всех возможных комиссий неоднозначны, но могут лишить клиента определенной выгоды, а то и привести к потере денег. Клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты.

«Между тем, кому-то выгоден повышенный кэшбек при оплате топлива на АЗС, а кому-то – высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому «накопление миль» для него в приоритете», – заключил Ферапонтов.

Ранее стало известно о масштабной утечке персональных данных клиентов банков.