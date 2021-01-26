В Госдуме предложили принудительно конвертировать все валютные вклады россиян в рубли из-за угрозы введения новых санкций

26.01.2021, 9:11, Разное

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Комитет Государственной думы по финансам и бюджету поддержал инициативу конвертации всех валютных вкладов в российских банках.

– В реалиях санкционной войны, которую Запад развязал против России, не все граждане могут адекватно оценить риски вложений в валюту, особенно в доллар США и евро. У нас есть достоверная информация, что Вашингтон и Брюссель готовят новый пакет санкций против нашей страны. Они планируют ограничить доступ россиян к валюте, а это может привести к потере всех сбережений. Кроме того, в период пандемии в Европе и США было принято много очень много спорных решений в экономике, что может стать причиной резкого падения курса доллара и евро. Мы просто обязаны предупредить все эти риски для граждан, поэтому предлагаем в ближайшее время конвертировать все вклады в самую надёжную валюту – российский рубль, – отметил экономист Дмитрий Глазьев.

Парламент планирует рассмотреть законопроект в ближайшие дни, а конвертация вкладов запланирована на первые числа мая 2021 года.

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