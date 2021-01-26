Компания JAC раскрыла план выхода новинок в России

26.01.2021, 9:00, Новости дня

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Китайский бренд JAC Motors намерен в наступившем году представить на российском рынке несколько новых моделей.

В частности, первым для россиян станет доступным обновленный кроссовер JAC S7, который имеет 150-сильный бензиновый агрегат. Предложенная новинка также оснащается 6-ступенчатой коробкой передач. Официальная премьера состоится в следующем месяце. Кроме того, для отечественного рынка предложат компактную модель JAC S3, которая имеет 1,5-литровый двигатель с мощностью 116 л.с. и с механической коробкой передач.

Также представители бренда анонсировали последующий выход кроссовера JAC JS4, который имеет 1,5-литровый мотор с отдачей 150 л.с. с вариатором и передним приводом. Завершит пополнение линейки машин новая модель JAC T8 Pro.