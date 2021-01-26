 

Компания JAC раскрыла план выхода новинок в России

26.01.2021, 9:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский бренд JAC Motors намерен в наступившем году представить на российском рынке несколько новых моделей.

В частности, первым для россиян станет доступным обновленный кроссовер JAC S7, который имеет 150-сильный бензиновый агрегат. Предложенная новинка также оснащается 6-ступенчатой коробкой передач. Официальная премьера состоится в следующем месяце. Кроме того, для отечественного рынка предложат компактную модель JAC S3, которая имеет 1,5-литровый двигатель с мощностью 116 л.с. и с механической коробкой передач.

Также представители бренда анонсировали последующий выход кроссовера JAC JS4, который имеет 1,5-литровый мотор с отдачей 150 л.с. с вариатором и передним приводом.  Завершит пополнение линейки машин  новая модель JAC T8 Pro.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / В Омске разберутся в причинах расхождения с немецкими анализами Навального

24.10 / Во Франции задержали итальянца, подозреваемого в 160 изнасилованиях несовершеннолетних

30.09 / Путин отметил богатую историю студенческого спорта в России

11.09 / Очаг коронавируса обнаружили в районе Карловых Вар

21.07 / Кремль отреагировал на предстоящий доклад Британии о «российском вмешательстве»

11.12 / Российский драматург Гельман: Наша семья состояла из 12 человек. К концу зимы 1942 года в гетто выжили только я и папа

21.10 / Совфед одобрил продление начисления выплат на детей до марта 2021 года

14.09 / Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

04.12 / Роскосмос о прибыли от контрактов с НАСА: Слезы

14.11 / Ученый назвал наиболее подверженных тяжелой форме COVID-19 людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска