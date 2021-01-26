Мадуро представил «чудодейственные капли» от коронавируса

26.01.2021, 9:04, Новости дня

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На этой неделе в Венесуэле начнётся массовое производство собственного лекарства от коронавируса, пишет El Periódico со ссылкой на заявление президента Николаса Мадуро. Как отметил венесуэльский лидер, капли, получившие название Carvativir, обладают очень высокой эффективностью против COVID-19 и не имеют побочных эффектов.



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Президент Николас Мадуро представил «чудодейственное» лекарство, которое, как заверил венесуэльский лидер, полностью справляется с симптомами коронавируса, пишет El Periódico.

«Я могу представить лекарство, позволяющее достичь стопроцентной нейтрализации коронавируса, Carvativir, более известное как чудодейственные капли Хосе Грегорио Эрнандеса», — заявил Мадуро в ходе телевизионного обращения к нации, отметив, что средство уже было одобрено Министерством здравоохранения для использования в стране.

Президент также отметил, что препарат был создан в результате девяти месяцев клинических, научных и биологических исследований и проверен в ходе испытаний на пациентах с коронавирусом, у которых болезнь протекала в тяжёлой или умеренной форме. По словам Мадуро, они смогли поправиться благодаря этому лекарству.

При этом препарат является «абсолютно безвредным» и не имеет каких-либо побочных эффектов, заверил президент, сославшись на проведённые в Венесуэле масштабные испытания.

«Десять капель под язык каждые четыре часа — и происходит чудо, это мощный противовирусный препарат, очень мощный, который нейтрализует коронавирус», — приводит El Periódico слова венесуэльского лидера.

Президент также отметил, что вся необходимая информация о лекарстве в скором времени «будет опубликована в международных журналах». Массовое производство лекарства, по словам Мадуро, начнётся уже на этой неделе. В правительстве ожидают, что уже в скором времени препарат поступит в больницы.

Кроме того, Каракас намерен экспортировать тысячи доз Carvativir в страны, которые наряду с Венесуэлой входят в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), а также продавать капли другим странам, с которыми Венесуэла поддерживает «стратегические отношения».