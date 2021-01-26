Цены на отдых в Турции резко выросли

26.01.2021, 8:53, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Текущие цены на туры в Турцию, приобретенные на этапе раннего бронирования у российских туроператоров, в среднем выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«Цены на туры в Турцию уже выросли в сравнении с предыдущим годом. В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», – передает РИА «Новости» сообщение АТОР.

«Отметим, что такое, в целом плановое, повышение вряд ли отпугивает туристов, тем более постоянно отдыхающих на этом направлении: напомним, что цены на туры в Турцию растут ежегодно, начиная с 2017 года. Так, в 2018 году на этапе раннего бронирования это повышение было на уровне 5-10%, в 2019 году составило 10-15% по сравнению с 2018 годом, в 2020 году – в среднем 10%», – пояснили в АТОР.

Раннее бронирование турецких курортов на лето было открыто еще в прошлом году. Сейчас у массовых туроператоров в ассортименте порядка 500-600 отелей. Все акции раннего бронирования у ведущих игроков по Турции действуют до 31 марта, по спецусловиям сейчас можно забронировать туры на турецкие курорты с вылетами до конца октября.

«В нынешних условиях Турция осталась единственным «активным» и открытым для россиян зарубежным массовым летним пляжным направлением, на котором действуют классические акции раннего бронирования. Но, несмотря на это и на весьма привлекательные условия у туроператоров, потери Турции в объемах по раннему бронированию очевидны – и они довольно велики. Их объемы доходят до 80%», – отметили в АТОР.

Там считают, что главная причина сдержанного спроса – неблагоприятный информационный фон о положении дел в мире с коронавирусом. Ежедневные сообщения о новых локдаунах и закрытиях границ в мире порождают у туристов опасения и увеличивают их стремление планировать покупку летних туров ближе к дате заезда.

«Вторая причина, не менее важная, – в неясности с постановкой полетных чартерных программ. Если в 2019 году туроператоры летали в Турцию почти из 50 городов, то сейчас (хотя у некоторых операторов и заявлены на лето программы из 44 городов) на практике выбор пунктов отправления сводится всего к 11 аэропортам, включая Владивосток. Соответственно, огромный пласт регионального спроса сейчас «в режиме ожидания», – говорят эксперты.

В АТОР добавили, что российские туроператоры считают, что после окончания действия акции раннего бронирования произойдет повышение цен на отдых в Турции сезона 2021 года.

«Большинство опрошенных экспертов склоняется к тому, что туристы, которые приобретут летние туры в Турцию на этапе раннего бронирования, то есть до конца марта 2021 года, выиграют в цене тура. Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдет очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции, говорят эксперты», – считают в ассоциации.

Там отмечают, что у профессионалов рынка, следящих за темой, практически нет сомнений в том, что Турция останется открытой для россиян и в 2021 году. В ассоциации полагают, что слишком многое поставлено на кон: без полноценного летнего сезона и без самого главного для Турции рынка – РФ – многие турецкие отели и принимающие компании могут попросту закрыться, а десятки тысяч людей потеряют работу.

Эксперты уверены, что это хорошо понимает и турецкое государство: страна уже сейчас делает все, чтобы выиграть «летнюю туристическую гонку» в Средиземноморье. Развернутая в Турции масштабная вакцинация должна помочь стране войти в летний сезон максимально открытой для туризма.

«Министр туризма Мехмет Эрсой уже объявил, что рассчитывает начать сезон в апреле – как раз к старту чартерных программ российских туроператоров. К этому же времени может быть отменено и требование о предоставлении туристами справок с ПЦР-тестом на COVID (пока оно действует до 1 марта). И если все пойдет по плану, то Турция останется летом единственным по-настоящему массовым выездным туристическим направлением, а у ее отелей точно не будет повода снижать цены. Будет повод только повышать их», – проинформировали в АТОР.

При этом представители турбизнеса уверены, что, скорее всего, Турция не останется летом и без второго по значению для нее немецкого рынка – судя по тому, как развивается ситуация с европейскими пляжными направлениями, очень вероятно, что турецкие курорты будут чуть ли не единственным близким пляжным вариантом и для немцев.

«В туроператорских компаниях подчеркивают, что ценовая картина лета сейчас крайне неоднородна и зависит и от политики конкретных отелей или отельных сетей Турции, и от уровня загрузки конкретных объектов. Но цены в сезон на Турцию, скорее всего, будут расти по сравнению с уровнем цен в акциях раннего бронирования – в этом сходятся все эксперты», – резюмировали в ассоциации.

Нападение на россиян произошло в Стамбуле в воскресенье вечером. Произошедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения.