 

В РФ провели более 100 млн тестов на коронавирус

26.01.2021, 8:42, Новости дня
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Российские медики провели более 100 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 100 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. За прошедшие сутки было сделано 292 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодня остаются около 648,8 тыс. человек.



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