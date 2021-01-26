В РФ провели более 100 млн тестов на коронавирус

26.01.2021, 8:42, Новости дня

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Российские медики провели более 100 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 100 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. За прошедшие сутки было сделано 292 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодня остаются около 648,8 тыс. человек.