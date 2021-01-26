 

Филипп Киркоров не пришел поздравить Ольгу Бузову с юбилеем

26.01.2021, 8:46, Разное
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Журналисты заметили, что на праздновании юбилея Ольги Бузовой отсутствовал Филипп Киркоров, хотя поздравить певицу пришло большое количество знаменитостей. Некоторые сочли, что тем самым исполнитель решил поддержать Давида Манукяна, с которым он не только дружит, но и поет дуэтом.
Во время празднования новогодних каникул на Мальдивах Ольга Бузова и Давид Манукян признались, что сыграли свадьбу. Однако через некоторое время они внезапно расстались. Певица обвинила бывшего возлюбленного в нанесении побоев и плевках в лицо. Но это не помешало исполнительнице устроить пышный банкет по поводу 35-летия.

Гостей на мероприятие пришло много, но среди них не оказалось Филиппа Киркорова. Он мог отсутствовать в Москве в тот день, однако певец даже на своей странице в Instagram не оставил ни поздравлений, ни намеков, которые бы указывали на то, что он в курсе дня рождения Бузовой.

Из-за этого и возникли подозрения, что Киркоров оказал негласную поддержку своему партнеру Давиду Манукяну. Гости, которым удалось посетить праздник Бузовой, отметили, что там угощали черной икрой в ведерках, а сама именинница за то время пока длилось торжество, сменила четыре платья, одно из них было украшено кристаллами Swarovski.

Источник: news.ru



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