Кто может наблюдать за нами из глубин космоса, объяснили ученые

26.01.2021, 8:55, Разное

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Астрономы нашли неподалеку от Земли «идеальное место», из которого за нашей планетой могут вести наблюдение представители иных цивилизаций.

В своей работе американский физик Джеймс Бенфорд сделал весьма смелое предположение о том, что некие «наблюдатели» уже миллионы лет следят за нашей планетой извне. Это выглядит как сценарий для научно-фантастического фильма, однако, в отличие от множества других конспирологов, работа Бенфорда опирается на концепции, которые долгие годы разрабатывала программа SETI – ее деятельность направлена преимущественно на поиски внеземного разума.

Еще в 1960 году стэнфордский радиофизик Рональд Брейсвелл впервые выдвинул идею о том, что «высшие галактические сообщества» могут рассеивать по всему космосу автономные межзвездные зонды как «гипотетические щупальца», позволяющие наблюдать, контролировать и, возможно, даже общаться с другими формами жизни, в том числе и на Земле.

– Зонд, расположенный вблизи нашей планеты, может выжидать, пока наша цивилизация разработает технологию, которая сможет его найти. После этого его создатели выйдут на связь и, возможно, даже смогут общаться с человечеством в режиме реального времени, объясняет Бенфорд.

В свое время эта концепция получила большую популярность и даже была заимствована фантастами (ее творческая переработка легла в основу картины «2001 год: Космическая одиссея»). Однако до сих пор никакого реального доказательства существования подобных систем слежения у ученых нет. Бенфорд же провел анализ и предположил идеальное место, в котором такой «зонд» мог бы разместить наблюдательный пункт. В своей работе он отмечает, что подобным механизмам-долгожителям было бы крайне удобно вести слежку из особого типа околоземных скальных объектов, которые астрономы называют «ко-орбитальными».

Как следует из названия, эти квазиспутники Земли совершают вокруг Солнца орбитальные «петли», похожие на собственную орбиту планеты. Происходит это в непосредственной близости от Земли, поскольку все такие объекты гравитационно связаны с ней. На сегодняшний день астрономам удалось обнаружить лишь несколько подобных объектов. Самый близкий к Земле известен под названием 2016 HO3 — это небольшой астероид, который NASA характеризует как «постоянный спутник Земли».

Как вы уже догадались, неуловимые, небольшие и при этом постоянные спутники нашей планеты – это отличное место, в котором мог бы спрятаться дрон-разведчик. Физик утверждает, что их необходимо исследовать на предмет электромагнитного излучения и посетить с помощью земных зондов, благо лететь до них сравнительно недалеко. Конечно, кроме поиска пришельцев, у подобных проектов есть немалая научная ценность.

Вероятно, мечты Бенфорда скоро сбудется: не так давно Китай уже объявил о планах запустить амбициозную миссию длиной в 10 лет. Помимо прочего, она будет включать в себя посещение 2016 HO3 и сбор образцов составляющей его породы – это отличный способ своими глазами убедиться, есть ли на нем следы инопланетной активности.