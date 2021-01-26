Политолог Мельянцов предрек конфликт между Россией и Белоруссией

26.01.2021, 8:43, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наблюдающие за ситуацией эксперты были убеждены, что с помощью реформы Лукашенко попытается провести перестановку стульев, уйдя с поста главы государства лишь формально. Предполагалось, что Батька учредит для себя новую государственную должность с полномочиями выше президентских. Но теперь специалисты считают, что он не будет делать даже этого.

Политолог Денис Мельянцов уверен, что Александр Лукашенко и его окружение попытаются отложить вопрос конституции в долгий ящик или вовсе отказаться от него. Об этом, по словам аналитика, свидетельствуют недавние заявления самого президента и ряд удачно сложившихся для него факторов.

Первый из них – ослабление протестов до безопасного для режима формата. Из-за этого власть получила ощущение контроля над ситуацией, что отменяет необходимость проводить реформу в срочном порядке. Кроме того, в Минске хотят уйти из-под возросшего влияния Москвы, при этом в обществе растёт запрос на поливекторность политики. В связи с этим Мельянцов ожидает конфликт между Россией и Белоруссией.

Третий фактор, которым может воспользоваться Александр Лукашенко – это растущая социальная напряжённость в России, за которой внимательно следят соседи. Внутренние проблемы могут отвлечь Кремль от ситуации в Белоруссии.