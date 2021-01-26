Миллиардер предлагает миллион долларов США за доказательство жизни после смерти

26.01.2021, 9:04, Разное

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Американский миллиардер Роберт Бигелоу, также занимающийся исследованиями НЛО, готов заплатить около 1 миллиона долларов тому, кто сможет найти доказательства жизни после смерти пишет, The Daily Star.

Роберт Бигелоу в июне 2020 года основал Институт исследований сознания (BICS) для поддержки исследований, направленных на выяснение того, что происходит после смерти человека. Данное решение принял миллиардер после смерти его жены Дианы Моны Бигелоу.

Бигелоу надеется привлечь внимание общества к тематике жизни после смерти. Миллиардер сообщил, что созданное им учреждение должно помочь общественности и научному сообществу осознать важность данного исследования.

Интерес Бигелоу к сознанию впервые возник после гибели его 24-летнего сына в 1992 году. Во время интервью изданию «NYT» его спросили: смог ли он установить контакт с умершим сыном? Бигелоу ответил, что это было не совсем то, что он хотел получить, однако убедился, что его дух существует и с ним все в порядке.

По словам миллиардера, на данный момент его волнуют всего два вопроса – есть ли жизнь после смерти и есть ли в космосе инопланетная жизнь? Однако на первом месте тема выживания сознания, так как перед человеком встает вопрос – что ты должен делать, пока живешь?

Чтобы получить вознаграждение, прошедшие серьезный отбор абитуриенты должны до 1 августа 2021 года представить эссе с описанием исследований, доказывающих существование жизни после смерти. Затем эксперты определят 3-х победителей, среди которых будет распределена призовая сумма 950 тысяч долларов.

Представители BICS считают, что данная работа предполагает фокусировку именно на научных доказательствах, а не отдельных субъективных выводах и личных взглядов.