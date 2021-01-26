Гривна подорожала относительно евро и подешевела к доллару

26.01.2021, 8:20, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 26 января.

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 28,16 грн/$ до 28,17 грн/$.

Курс украинской валюты к евро повысился на две копейки – с 34,25 грн/€ до 34,23 грн/€.

Гривна к российскому рублю подорожала с 3,76 грн за 10 руб. до 3,73 грн за 10 руб.

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