Из Украины за годы независимости вымели многих талантливых учителей украинского языка и литературы – Кремень

26.01.2021, 8:20, Новости дня

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В Украине недостаточно условий для изучения украинского языка. Об этом языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил изданию “Цензор.НЕТ” в интервью, которое было опубликовано 25 января.

“Прежде чем требовать от граждан Украины свободного владения государственным языком, надо сначала создать необходимое поле. Почему у нас низкий уровень владения украинским среди выпускников Закарпатья, Буковины, моей родной Николаевской области? В первую очередь потому, что мы за годы независимости вымели большое количество талантливых учителей украинского языка и литературы”, – сказал он.

Языковой омбудсмен отметил, что ранее было “пренебрежение к изучению национальной культуры”.

“Большой процент детей, которые не могли сдать ВНО (внешнее независимое оценивание. – “ГОРДОН”) по украинскому языку, говорит о том, что речь национальных меньшинств у них превалировала. Поэтому вместе с тем, чтобы не терять связь с гражданами Украины, которые представляют национальные меньшинства и коренные народы и проживающие в местах компактного проживания, нужно создать для них лучшие условия изучения украинского языка”, – объяснил Кремень.

Он считает, что в Украине “требуют работы” вопросы “лексикографии, словарей, переводов”.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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