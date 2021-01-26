 

25 января боевики семь раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

26.01.2021, 8:20, Новости дня
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В течение 25 января боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 26 января проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

“25 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” …вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в районе Пивденного боевики “дважды открывали огонь из оружия разных видов – минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, а недалеко от Хутора Вольного “вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, возле Тарамчука, противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Водяного …и Павлополя оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку от Водяного – еще и подствольный гранатомет”, – рассказали в штабе ООС.

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.

“С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/794557477808010/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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