Доверие американцев к СМИ достигло исторического минимума после выборов 2020 года

26.01.2021, 8:14, Новости дня

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Уровень доверия американцев к традиционным СМИ сейчас низок как никогда, передаёт Daily Wire со ссылкой на опрос Edelman. Лишь 46 процентов респондентов заявляют, что верят журналистам. При этом 58 процентов считают, что СМИ больше ориентируются на идеологию, чем на факты. По мнению ведущего Daily Wire Бена Шапиро, новостная индустрия должна была потерять доверие населения не после выборов 2020 года, а гораздо раньше.

По данным нового опроса Edelman, доверие американцев к СМИ сейчас на рекордно низком уровне, как и должно быть. Результаты опроса были предоставлены Axios. Вот что было установлено. По-видимому, доверие к традиционным СМИ… 46 процентов американцев говорят, что доверяют традиционным СМИ. Надо полагать, они все демократы. Среди республиканцев этот показатель ничтожно мал: всего лишь 18 процентов республиканцев говорят, что верят журналистам, после выборов 2020 года. И ведь не поспоришь: с чего бы им верить?

Подавляющее большинство в американском обществе считает, что журналисты и репортёры намеренно пытаются ввести их в заблуждение. 58 процентов полагают, что новостные организации больше заинтересованы в идеологии, чем в фактах.

57 процентов демократов доверяют СМИ. Шок! Шок! Не могу в это поверить! Вы что же, верите СМИ, потому что они постоянно говорят вам именно то, что вы хотите услышать? Но не беспокойтесь, в СМИ нет никакого левацкого уклона!

По-видимому, доверие республиканцев к традиционным СМИ обрушилось после выборов 2020 года. Хотя, скажем честно, должно было обрушиться гораздо раньше. Вера республиканцев в правдивость СМИ… Как выяснилось, доверие сторонников Трампа к СМИ упало на 15 пунктов. По-видимому, раньше журналистам верили примерно 33 процента республиканцев, а теперь всего процентов 18.

Не знаю, почему вообще кто-то верит хотя бы в простую объективность СМИ. Этой объективности нет в помине. Ни в каком смысле. Их поведение говорит само за себя. Каждый день я показываю вам видеозаписи, на которых представители ваших уважаемых журналистских СМИ, по сути, делают грязную работу для администрации Байдена, или для демократов, или для избирательного штаба Байдена во время предвыборной кампании.

Вот, например, ведущая CNN Алисин Камерота буквально спрашивает членов администрации Байдена, будут ли те мстить новостным каналам, если те будут лгать. Вот CNN спрашивает, будет ли администрация Байдена бить по Newsmax, OANN и Fox News. О да, я верю CNN! Абсолютно объективные люди! Никакой корысти! Они просто правдорубы! Кстати, это противоречит конституции: у администрации Байдена нет никаких полномочий, чтобы вмешиваться в такие споры. Но Алисин Камерота всё равно за это выступает!

АЛИСИН КАМЕРОТА, ведущая CNN: Я услышала в этом прямой выпад в сторону некоторых медийных компаний, лгавших о результатах выборов. Мы знаем, кто это. Это правые компании, некоторые на данный момент маргинальнее или, скажем так, радикальнее других. Если они продолжат распространять ложь — то, с чем он пытается бороться… Какова будет ваша коммуникационная стратегия? Будете ли вы отказывать этим каналам в интервью? Что будет, если они тут же возьмутся за старое?

Накажете ли вы их? Скажете ли вы, что не будете давать им интервью, потому что их недолюбливает CNN? Ну пожалуйста! Вы так сделаете? Мы здесь в CNN говорим правду, а все, кто на другой стороне, не говорят правду! Совсем. CNN — ваш источник новостей, а также левацкой промывки мозгов.

Дата выхода в эфир 23 января 2021 года.