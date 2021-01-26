Каждый третий житель Лондона рассматривает возможность переезда в Европу

26.01.2021, 8:14, Новости дня

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На фоне пандемии коронавируса и выхода Великобритании из Евросоюза Лондон сталкивается с оттоком не только активов, но и талантливых специалистов, пишет Bloomberg. В настоящий момент около 40% жителей столицы размышляют о переезде в европейские страны.



Reuters

Более одной трети жителей Лондона готовы рассмотреть вариант переезда в Европу на фоне опасений относительно пандемии и брексита, пишет Bloomberg.

Так, согласно опросу, проведённому в конце прошлого года Adecco и YouGov, в котором приняли участие более тысячи человек, 40% жителей британской столицы заявили, что готовы покинуть Великобританию для работы в другой европейской стране. По данным схожего опроса, проведённого в 2018 году международной исследовательской организацией Grant Thornton, покинуть Лондон собирались всего 16% респондентов.

Подобные результаты, полагает Bloomberg, свидетельствуют об опасениях того, что пандемия коронавируса и выход Великобритании из ЕС могут сделать Лондон менее привлекательным для трудоспособного населения. Тем не менее в конце прошлой недели муниципальная администрация Корпорация лондонского Сити опубликовала исследовательский отчёт, указав на преимущества Лондона в качестве финансового центра и планы по преобразованию лондонского Сити в центр передовых технологий и устойчивого финансирования.

Однако подобный оптимизм идёт вразрез с тем, что тысячи сотрудников по финансовым вопросам уже переехали из Лондона в европейские города, такие как Париж и Франкфурт, после брексита.

«Даже несмотря на заключение сделки по брекситу и начало массовой вакцинации, высокая степень неопределённости вынуждает людей, особенно молодёжь, искать работу за пределами Великобритании и Лондона», — заявил глава компании Adecco Алекс Флеминг.

По словам эксперта, британским предприятиям необходимо предпринять немедленные шаги, для того чтобы не потерять ценные кадры и не рисковать своими шансами на успешное восстановление в долгосрочной перспективе.

Кроме того, как пишет Bloomberg, опрос указывает на то, что около 63% работников финансовой сферы полагают, что в скором времени Лондон и другие крупные британские города ждёт «обратная утечка мозгов», когда специалисты направятся обратно в британские регионы.