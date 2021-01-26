Байден не откажется от политики Трампа по давлению на Европу

26.01.2021, 8:14, Новости дня

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Новый президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что надеется восстановить испорченные при Трампе отношения с Европейским союзом, пишет ARD. Однако его администрация не собирается отказываться от преемственности во внешней политике: американцы продолжат оказывать давление на партнёров по НАТО в области оборонного бюджета и сдерживать Китай. Кроме того, они не откажутся от продвигаемых Трампом санкций, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».



Reuters

Джо Байден неоднократно подчёркивал, что надеется на будущее сотрудничество с европейскими партнёрами. Он намерен восстановить отношения, которым Дональд Трамп нанёс неоценимый урон, когда «предпочитал заключать в объятия мировых диктаторов». Президент США уверяет, что у партнёров по НАТО не должно быть сомнений в лояльности США к альянсу — он считает его одним из самых важных блоков в мире, пишет ARD.

«Звучит как новый мир и новая атмосфера для сотрудничества», — отмечает ARD. Однако европейцы, по-видимому, не должны рассчитывать на то, что Байден придёт к ним с примирительными подарками. Напротив, будущий госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что было бы хорошо «убедить партнёров по НАТО вкладывать больше средств». По его словам, они смотрят на это так же, как и предыдущая администрация, мнения партий в этом вопросе совпадают. Это означает, что администрация Байдена поддержит требование Трампа «серьёзно отнестись к обещанию увеличить взнос в бюджет альянса до 2 процентов от ВВП».

Блинкен открыто поддерживает политику Трампа в ещё одном вопросе: жёсткая позиция в отношении Китая. По словам Блинкена, Китай, несомненно, в настоящее время представляет собой величайшую проблему для США, причём в нескольких областях одновременно: в военном и стратегическом отношении в Азии, в гонке за превосходство в техническом развитии, а также когда речь идёт о лидерстве в сфере экономики. Он утверждает, что администрация Байдена намерена иметь дело с Китаем с позиции силы — и именно выработка общего с партнёрами подхода в отношении Китая даст эту силу.

Как отмечает медиаконцерн, в то же время в этом «приглашении» кроется критика в адрес европейцев. Подписание инвестиционного соглашения между Евросоюзом и Китаем в конце декабря не было воспринято командой Байдена положительно — за три недели до его вступления в должность, без возможности согласовать общую линию в подходе к Китаю. Особенно тот факт, что европейцы встретили это соглашение с ликованием, назвав его «сигналом стратегической автономии во внешней политике». По мнению американцев, это предоставило Китаю возможность «вбить клин» между США и Европой.

Но на этом поводы для потенциальных конфликтов не заканчиваются. «Сможет ли администрация Байдена противостоять давлению Германии?» — задаётся вопросом сенатор-республиканец Тед Круз, имея в виду другой спорный вопрос: газопровод «Северный поток — 2».

В этом вопросе Блинкен может сослаться на чёткую позицию своего шефа Джо Байдена: «Мы считаем, что «Северный поток — 2» — плохая сделка для Европы», — неоднократно повторял он, перед тем как стать президентом. Будущий госсекретарь подтвердил, что это утверждение станет ориентиром для его политики. И то, что говорит Байден, по словам Блинкена, должно заставить Берлин прислушаться: «Он хочет, чтобы мы использовали все средства убеждения, чтобы побудить наших партнёров, включая Германию, не продолжать строительство трубопровода». Не похоже, чтобы дипломаты Байдена сразу отказались от санкций, продвигаемых Трампом, подчёркивает автор статьи.

Байден неоднократно давал понять: он хочет, чтобы внешняя политика строилась на диалоге и выработке совместных решений будущих проблем. Внешняя политика, в центре которой стоят интересы США, резюмирует ARD.