Хабаровского депутата оштрафовали за участие в акции 23 января

26.01.2021, 8:12, Новости дня

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Железнодорожный районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тыс. рублей депутата законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максима Кукушкина, задержанного на несанкционированной акции 23 января.

«Виновен. Не арест, но статью приписали. Штраф. Считаю решение суда, мягко говоря, не обоснованным. 150 тысяч рублей за то, что я просто шел и снимал, освещал те события… Я считаю, что имею полное право снимать и выкладывать все, что у нас происходит в городе… Это мое конституционное право, тем более, что я это делал как журналист. Это было доказано», – сказал в видеообращении на своей странице в Instagram Кукушкин.

Депутат закдумы края от КПРФ работает внештатным журналистом интернет-газеты «Набат» в Еврейской автономной области. По его словам, в субботу 23 января, он был на площади Ленина, двигался по тротуару, вел фотовидеосъемку для редакции, лозунги не скандировал, плакаты не нес.

«Сотрудники полиции путались в показаниях, один меня видел там, другой там… Даже на видеороликах им не удалось подтвердить мое прямое участие в данном протесте. Поэтому однозначно будем обжаловать это решение. Будем бороться… Считаю, что нарушены права журналиста… Я буду поднимать этот вопрос на уровне края, как депутат», – добавил Кукушкин.

Суд Железнодорожного района Хабаровска осудил Кукушкина по статье КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение порядка проведения митинга). Первый административный штраф в 10 тыс. рублей Кукушкину присудили за участие в несогласованной акции в октябре 2020 года в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, рассказал РИА «Новости» секретарь по партийной работе краевого отделения КПРФ Сергей Ильин.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек.

Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.