 

Российские Ту-142 заметили в опознавательной зоне ПВО Аляски

26.01.2021, 8:12, Новости дня
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Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

«Около 19.00 по североамериканскому восточному времени (3.00 мск) командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Там уточнили, что суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушалось, самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

В начале января Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой, отметив, что это будет одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота в 2021 году.



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