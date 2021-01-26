 

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» увлеклась опасным хобби

26.01.2021, 8:06, Разное
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Фанатов Юлии Михалковой удивило хобби, которым она увлекается в свободное время. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео метания ножей в стену.
По обыкновению поклонники привыкли видеть Юлию Михалкову в фотосессиях или других более женственных занятиях, поэтому их поразило то, что такая хрупкая девушка умеет метать холодное оружие, будто она настоящий боец. Артистка продемонстрировала содержимое своей сумочки, в которой лежали ножницы, вилки и ложки, а также гвозди. Все это она умеет с легкостью метать в цель.

В самом видео Юлия Михалкова при помощи инструктора метала ножи в воображаемого противника с полной сосредоточенностью и серьезностью. При допущении оплошностей наставник ее тут же поправлял. Артистка считает это не столько хобби, сколько полезным навыком, который может пригодиться в жизни.

Прошел почти год с тех пор, как Юлия Михалкова покинула проект «Уральские пельмени». Объяснила она это тем, что ей надоело быть просто «смешной девочкой». Артистка занимается развитием собственных проектов, а с бывшими коллегами общаться она перестала, что подтвердила Илана Юрьева.

Источник: www.5-tv.ru



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