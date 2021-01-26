Россияне вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

26.01.2021, 7:23, Новости дня

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Американское издание Forbes опубликовало информацию о самых высокооплачиваемых игроках Национальной хоккейной лиги (США) в сезоне. В десятку попали сразу три российских игрока.

В десятку игроков с самыми большими зарплатами в Национальной хоккейной лиге (США) вошли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, информирует «Чемпионат».

Полностью список десяти самых высокооплачиваемых игроков выглядит следующим образом:

1. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») – 13 млн долларов зарплата и 3 млн долларов от спонсоров (16 млн долларов всего).

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 10,7 млн долларов зарплата и 4,5 млн от спонсоров (15,2 млн долларов).

3. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») – 12,3 млн долларов зарплата и 2,7 млн от спонсоров (15 млн долларов).

4. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») – 8,2 млн долларов зарплата и 5 млн от спонсоров (13,2 млн долларов).

5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – 7,9 млн долларов зарплата и 4,5 млн от спонсоров (12,4 млн долларов).

6. Артемий Панарин («Нью–Йорк Рейнджерс») – 10,7 млн долларов зарплата и 500 тыс. от спонсоров (11,2 млн долларов).

7. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс») – 9,8 млн долларов зарплата и 1,2 млн от спонсоров (11 млн долларов).

8. Эрик Карлссон («Сан–Хосе Шаркс») – 9,8 млн долларов зарплата и 600 тыс. от спонсоров (10,4 млн долларов).

9. Никлас Бекстрем («Вашингтон Кэпиталз») – 9,8 млн долларов зарплата и 500 тыс. от спонсоров (10,3 млн долларов).

10. Андрей Василевский («Тампа Бэй–Лайтнинг») – 9,8 млн долларов зарплата и 250 тыс. от спонсоров (10,1 млн долларов).

Напомним, в прошлый четверг Овечкина и еще троих россиян отстранили от игр в НХЛ.