Сосед погибшего комика раскрыл подробности трагедии

26.01.2021, 7:23, Новости дня

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Сосед стендап-комика и актера Александра Шаляпина рассказал о трагедии.

По словам соседа Шаляпина, ночью он услышал крик супруги актера. «У девушки в глазах был панический страх, она стояла «зеленая», в шоковом состоянии», – сообщил мужчина телеканалу «360».

Сосед выразил мнение , что Шаляпин якобы мог злоупотреблять спиртными напитками. «У него были с алкоголем проблемы, периодически видел его с отекшим лицом», – рассказал мужчина. В качестве примера он вспомнил случай, о котором мужчине рассказали соседи, которым якобы пришлось поднимать пьяного актера со скамейки и нести его в квартиру.

Напомним, в понедельник умер стендап-комик и актер Александр Шаляпин.