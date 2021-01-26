 

Лариса Долина назвала «ничтожеством» виновного в болезни Юлии Началовой

26.01.2021, 7:18, Разное
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Российская певица Лариса Долина озвучила имя человека, который, по ее мнению, виновен в том, что у Юлии Началовой появилась смертельная болезнь. Им оказался бывший супруг исполнительницы Дмитрий Ланской, с ним в браке артистка прожила три года.
Лариса Долина отметила, что никогда не поддерживала брак Юлии Началовой с этим «ничтожеством». И не только она, но и многие друзья певицы, поскольку Дмитрий Ланской не ценил свою супругу и всячески над ней издевался. А поводом для развода послужила измена со стороны мужа, очевидицей которой стала Началова.

В программе «Док-ток» гости в студии вспоминали певицу в преддверии ее дня рождения. Артистке 31 января могло исполниться 40 лет. По словам Ларисы Долиной, Дмитрий Ланской заставлял худеть Началову. Этот период чуть было не привел к развитию анорексии и другим проблемам со здоровьем. При этом певице говорили, что необходимо остановиться, но она никого не слушала.

А затем она узнала об измене. Ее это настолько шокировало, что в глазах родных Юлия Началова будто повзрослела на 20 лет. Ранее появилась информация, что у певицы после смерти родился сын. Его отцом стал судья Вячеслав Кудря, а ребенка выносила суррогатная мать. Началова перед смертью успела заморозить свои яйцеклетки, когда готовилась к процедуре ЭКО.

Источник: riafan.ru



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