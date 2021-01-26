На острове Арран обнаружено древнее капище возрастом 5 тыс. лет

26.01.2021, 6:40, Новости дня

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Важную находку сделали археологи из Шотландии. На территории острова Арран им удалось найти древнее место для проведения ритуалов. По предварительным данным, капищу от пяти до пяти с половиной тысяч лет.

Данный ритуальный комплекс невозможно увидеть невооруженным глазом, поскольку дикая природа давно поглотила его. Для того чтобы найти капище, ученым пришлось провести лазерное сканирование местности.

Объект относится к эпохе неолита. Он был построен в виде вытянутого прямоугольника. Скорее всего, его использовали для отпевания мертвых, говорят ученые. Впрочем, данный факт еще требует подтверждения, так как изучение только началось. На сегодня известно, что в качестве строительного материала здесь использованы камни и древесина.