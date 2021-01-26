 

В Австралии создана новая технология 3d-печати костей

26.01.2021, 6:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Технологии 3d-печати с момента их возникновения продвинулись далеко вперед и могут теперь использоваться в самых разных отраслях человеческой деятельности, отмечают эксперты. Австралийские ученые сообщили, что им удалось распечатать на таком принтере костную ткань.

Материалом для искусственной кости стала керамика. По словам специалистов, их изобретение открывает новые возможности для медицины.

В частности, искусственные кости и их участки можно использовать в травматологии, а также для лечения сложных заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. В данном случае 3d-печать производилась при комнатной температуре, а полученные искусственные ткани оказались полностью совместимыми с живыми.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Россияне рассказали об особенностях «русского характера»

12.08 / Борису Джонсону: Остановить приток мигрантов через Ла-Манш без Парижа не выйдет

29.08 / В Минске начался «Женский марш»

28.07 / Гармаш: После отставки Кучмы из трехсторонней контактной группы точно захочет уйти и Грызлов

09.07 / Страны договорились помочь задержавшимся в плавании морякам вернуться домой

04.12 / У американской пары родилась девочка, эмбрион которой пробыл в заморозке рекордные 27 лет

23.09 / Минфин США ввел новые санкции против россиян, связанных с “поваром Путина” Пригожиным

06.12 / Die Welt объяснила, как авиакомпании «подсадят» людей на обязательную вакцинацию от коронавируса

10.12 / В США установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки – СМИ

07.07 / Видео: Китай нахамил США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска