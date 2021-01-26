В Австралии создана новая технология 3d-печати костей

26.01.2021, 6:40, Новости дня

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Технологии 3d-печати с момента их возникновения продвинулись далеко вперед и могут теперь использоваться в самых разных отраслях человеческой деятельности, отмечают эксперты. Австралийские ученые сообщили, что им удалось распечатать на таком принтере костную ткань.

Материалом для искусственной кости стала керамика. По словам специалистов, их изобретение открывает новые возможности для медицины.

В частности, искусственные кости и их участки можно использовать в травматологии, а также для лечения сложных заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. В данном случае 3d-печать производилась при комнатной температуре, а полученные искусственные ткани оказались полностью совместимыми с живыми.