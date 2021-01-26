 

Каждый пятый космический запуск осуществлялся на российских двигателях

26.01.2021, 6:40, Новости дня
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По данным Роскосмоса, каждый пятый запуск космической ракеты в 2020 году произведен при помощи отечественных двигателей. Причем, использовались они как отечественными, так и зарубежными компаниями.

В целом, прошлый год оказался не самым активным для российской космонавтики. С наших космодромов было произведено всего-то 17 запусков ракет. Однако во всем мире российские ракетные двигатели для обеспечения полета использовались 24 раза. Всего было использовано 95 двигателей российского производства на жидком топливе.

В частности, достижениями в Роскосмосе считают запуски ракеты «Ангара», а также американских  носителей Atlas 5 и Antares, на которых также были установлены двигатели российского производства РД-180 и 181.



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