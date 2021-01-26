Измерена глубина самого большого моря на Титане

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26.01.2021, 6:40, Новости дня
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Море Кракена на Титане имеет глубину всего 300 метров. Об этом сообщили американские исследователи, изучавшие эту планету. Напомним, что Титан является самым большим спутником Сатурна.

Однако же моря на данном космическом теле заполнены вовсе не водой, как на Земле. Там жидкий метан, азот и прочие химические соединения, уточняют ученые.

Произвести исследования, а затем и расчеты помогли наблюдения с космического зонда Cassini. Море Кракена считается самым большим по площади на Титане. Оказалось, однако, что оно не очень глубокое. Максимум это 300 метров, в среднем же твердая поверхность покрыта стометровой толщей жидкости. Однако этого достаточно, чтобы на планете выпадали дожди.



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