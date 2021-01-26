«Больше просмотров, чем у отечественных блокбастеров»

26.01.2021, 6:38, Разное

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Манский, Гиндилис, Хлебников и другие кинематографисты потребовали освободить Навального и его сторонников.

Режиссеры Виталий Манский, Борис Хлебников, продюсер Евгений Гиндилис и другие члены правления КиноСоюза потребовали освободить политика Алексея Навального и его соратников. Текст их письма имеется в распоряжении «Новой газеты».

В нем говорится, что сейчас «политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического», а гражданскую позицию люди выражают «в новой экранной форме — форме независимого документального расследования».

«Огромный резонанс имеют фильмы Алексея Навального и его съемочной группы — "Чайка", "Он вам не Димон", "Дворец для Путина". Их посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество», — отметили авторы письма.

«Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь», — считают в КиноСоюзе. При этом подписанты подчеркнули, что КиноСоюз — не политическая организация, но его члены не могут быть «равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране».

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Расследование «Дворец для Путина» было опубликовано на следующий день после задержания Навального в столичном аэропорту Шереметьево. Фонд борьбы с коррупцией* приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей.

Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца» Сергея Колесникова. Видео собрало десятки млн просмотров на YouTube. При этом сам президент Владимир Путин отрицает, что собственность, о которой говорится в расследовании, принадлежит ему.

Акции в поддержку политика Алексея Навального, которого суд в отделе полиции отправил в СИЗО на 30 суток, прошли по всей стране в минувшую субботу. Многие сопровождались столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. По последним данным «ОВД-Инфо», на митингах силовики задержали по меньшей мере 3711 человек.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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