Минфин США собрался изменить дизайн 20-долларовой купюры

26.01.2021, 6:34, Новости дня

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Министерство финансов США при администрации Джо Байдена вернется к идее разместить на американской банкноте достоинством в 20 долларов изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры», – приводит слова Псаки ТАСС.

«Мы изучаем способы ускорить этот процесс», – добавила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, важно, чтобы деньги отражали «историю и разнообразие» США. Портрет чернокожей активистки может заменить на купюре изображение президента Эндрю Джексона.

Напомним, в апреле 2016 года, в период президентства Барака Обамы стало известно об обсуждении Минфином США изменения дизайна бумажных американских долларов. Однако после прихода к власти администрации Дональда Трампа этот процесс затормозился.