 

При крушении военного вертолета на севере Индии погиб пилот

26.01.2021, 6:34, Новости дня
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В результате крушения легкого военного вертолета Dhruv в индийской союзной территории Джамму и Кашмир один пилот индийской армии погиб, еще один тяжело ранен, сообщило издание Hindustan Times.

По словам представителя министерства обороны Индии, инцидент случился вечером в понедельник в 19.15 (16.45 мск). Летательный аппарат был произведен компанией Hindustan Aeronautics Ltd, передает ТАСС.

Накануне между военными Индии и Китая произошло столкновение в районе перевала Наку-Ла в индийском гималайском штате Сикким, в результате пострадали 20 китайских и четыре индийских солдата. Ранее главнокомандующий сухопутными силами ВС Индии генерал Манодж Мукунд Нараване заявил, что Китай и Пакистан совместно создают угрозу для безопасности Индии, на которую вынуждена реагировать индийская армия.



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