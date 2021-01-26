 

Гонконг впервые столкнулся с убылью населения

26.01.2021, 6:34, Новости дня
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Специальный административный район КНР Гонконг в 2020 году столкнулся с естественной убылью населения – впервые с начала учета этой статистики с 1960-х годов, сообщила South China Morning Post.

Согласно данным еще не опубликованного доклада правительства Китая о демографической ситуации в регионе, за 2020 год в специальном административном районе Китая родились 43100 детей (спад на 18,5%) и было зарегистрировано 49800 смертей. Таким образом, естественная убыль населения составила 6700 человек. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы этот разрыв продолжит увеличиваться, передает ТАСС.

В начале декабря 2020 года руководство Соединенных Штатов ввело санкции против членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в связи с ситуацией вокруг Гонконга. В ноябре 2020 года парламент Китая принял резолюцию, в соответствии с которой патриотизм является обязательным требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. После этого власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных депутатов.



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