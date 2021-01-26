Командир ДНР Ходаковский: Зеленскому выгодна ситуация с коронавирусом

26.01.2021, 6:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Одним из главных предвыборных обещаний президента было окончание войны в Донбассе. Спустя полтора года боевые действия продолжаются, гибнут люди.

По мнению Ходаковского, ситуация с коронавирусом помогает Зеленскому отвлекать внимание избирателей от невыполненных обещаний. Поддерживая эпидемиологическую повестку, власть перенаправляет энергию людей в другое русло, пояснил командир.

Ходаковский признался, что не верил в окончание войны при Зеленском. Он считает, что президенту было нужно честно сказать людям, что для решения наболевшего вопроса придется преодолевать сопротивление националистов и Запада.

Но Зеленский выбрал другой путь, отметил Ходаковский. Президент спекулировал ожиданиями людей, пытаясь любым путем привлечь электорат, констатировал командир ДНР.

“А теперь просто молчит и переводит внимание на другие проблемы”, – подытожил Ходаковский.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу. Соблюдается только режим прекращения огня, считает украинский лидер.

Спустя неделю после разговора Зеленского с Меркель украинская армия возобновила обстрел территории Донецкой республики. 22 января один военнослужащий ДНР погиб, один получил ранение.