Эксперт Данилин о выпадах Китая в сторону США: Проверяют Байдена на прочность

26.01.2021, 6:16, Разное

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Недавно в СМИ появились данные о том, что береговая охрана Китая получила приказ без предупреждения атаковать вторгшиеся в территориальные воды корабли США. Эксперт Павел Данилин объяснил, что данные шаг значит лично для Байдена.

По мнению специалиста, Китай пытается вернуть те позиции, которые занимала страна до вступления на президентский пост Дональда Трампа. Власти поднебесной пользуются тем, что Байден не настроен по отношению к республике так агрессивно, как его предшественник.

Данилин заверил, что Байдена попросту проверяют на прочность. Эксперт объяснил, в чем заключается ключевое различие Байдена и Трампа в вопросе позиционирования Америки в отношениях с Китаем. Дело в том, что лидер республиканцев активно и довольно агрессивно сдерживал Поднебесную. У демократического крыла нет такой задачи, поэтому ситуация может измениться в корне.

Более того, сейчас США признает экономический и производственный потенциал Китая, подчеркнул эксперт. При этом, по мнению Данилина, все это не облегчает участь Байдена, а наоборот возлагает на политика больше ответственности. Сейчас новому президенту необходимо зарекомендовать себя как стойкого лидера и патриота, который способен убедительно заявлять о своей позиции, резюмировал политолог.