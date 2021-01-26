Не ржать! – Командующий Силами обороны Эстонии: 6 процентов ВВП на оборону помогут отразить атаку России

26.01.2021, 5:56, Разное

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Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем говорит, что расходы на оборону необходимо поднять до 6,5% от валового внутреннего продукта, тогда страна сможет противостоять любому нападению со стороны своего восточного соседа в течение любого периода времени.

Однако это повышение с нынешнего уровня в 2 % , установленного НАТО, вряд ли произойдет, сказал генерал-майор Херем на радиошоу ERR “Уудис +”.

Новая коалиция партий «Реформа» и «Центр» не должна внести серьезных поправок в недавно утвержденный план развития национальной обороны, сказал генерал-майор Херем, добавив, что правительства обычно не делают этого независимо от их состава, поскольку в отношении требований обороны Эстонии политики всех мастей читают с одной и той же страницы.

Генерал-майор Херем сказал, ссылаясь на сценарий нападения Российской Федерации, что к существующим двум регулярным бригадам EDF требуется добавить артиллерию дальнего действия, ПВО средней дальности, береговую оборону и до шести новых бригад, и мобилизация должна быть проведена в считанные дни.

В настоящее время необходимы поддержание боеготовности и качества существующих подразделений, их броне- и транспортной техники, а также средств связи и наблюдения – только техническое обслуживание транспортных средств обходится примерно в 30 миллионов евро в год, добавил он.

Тем не менее, по его словам, основной функцией EDF остается сдерживание до такой степени, чтобы нападение на Эстонию было сочтено неприемлемо дорогостоящим.

Он добавил, что учитывая несоответствие между военным потенциалом РФ и ее западных соседей, восточный сосед остается серьезной угрозой, о чем свидетельствует вторжение в Грузию в 2008 году и продолжающаяся война повстанцев на востоке Украины, которая началась в 2014 году,

Генерал-майор Херем продолжил, что план обороны на 2017–2026 годы все еще действует, а недавно обнародованный план на 2021–2030 годы требует подпланов на четырехлетние периоды, в которых можно уточнить финансовые, бюджетные и правительственные ресурсы .

Эти цели уже достигнуты или достигнуты – две полностью готовые к бою пехотные бригады – 1-я бригада уже укомплектована, а вторая будет готова в ближайшие пару лет, – продолжил генерал-майор Херем.

Военно-воздушные силы (Õhuvägi) и флот (Merevägi), которые организационно являются частью EDF, а не отдельными службами, должны продолжать развивать возможности морского наблюдения, прикрытия с воздуха и возможности поиска мин.

Шесть самоходок K9 корейского производства будут использоваться в учебных целях с призывниками с лета, также запланирована подготовка противотанковых и ракетных комплексов Eurospike.

По его словам, эстонский спецназ уже полностью подготовлен.

В целом, по его словам, за последние четыре года был достигнут хороший прогресс в повышении боевой готовности EDF в целом.

План развития национальной обороны должен быть одобрен правительством в марте или апреле, сообщает ERR.

Новый министр обороны из новой коалиции еще не объявлен.

Ведущие переговорщики из Партии реформ (Кая Каллас) и Центра (Майлис Репс) подтвердили ранее на этой неделе, что оборона остается приоритетом .

Регулярная численность EDF подкрепляется их резервом, состоящим из тех, кто служил в качестве контрактников или призывников в последние годы. Добровольцы Лиги Защиты (Kaitseliit) служат следующим резервом усиления обороны, включая в свою сферу кибервойны, а также имеющие дочерние организации женщин (Naiskodukaitse), девочек (Kodutütred) и мальчиков (Noored Kotkad).

Источник: ERR